UnivPM, no tax area fino a 28mila euro. Al via gli Open Day per scoprire i corsi di laurea

ANCONA - L’Università Politecnica delle Marche offre oltre 70 corsi di laurea all’insegna dell’innovazione e sempre più legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con opportunità di tirocini per avvicinare le attività formative al mondo del lavoro, nuovi programmi con l'estero e borse di studio. “L’Ateneo ha investito molto negli ultimi anni nell’offerta didattica e per il diritto allo studio – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – in linea con le esigenze formative e per sostenere l’accesso alla vita universitaria. Abbiamo, infatti, innalzato la no tax area a 28.000 euro per favorire l’accessibilità allo studio e la prosecuzione del percorso accademico. Infatti, saranno ammessi alla no tax area sia gli studenti e le studentesse iscritti al primo anno, sia gli iscritti ad anni successivi. Sono previsti, inoltre, ulteriori riduzioni per chi ha un ISEE fino a 30.000 euro. E grazie al “Fondo Carlo Urbani” è possibile concedere particolari esoneri e riduzioni, per supportare situazioni di particolare disagio personale o economico”.

I corsi di laurea

Sono circa 6900 gli studenti e le studentesse beneficiari di esoneri o riduzioni del contributo, con una percentuale del 43,4% sul totale delle iscrizioni. È possibile scegliere tra 74 corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, nelle aree culturali di Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. I nuovi corsi dell’anno accademico 2024-2025 sono: il corso di laurea triennale in “Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche” a San Benedetto Del Tronto, attualmente unico nel suo genere a livello nazionale. Il corso di laurea triennale in “Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare” con sede ad Ancona. Il corso di laurea magistrale in “Ingegneria delle Infrastrutture energetiche e della logistica in ambito portuale” con sede ad Ancona. Il corso di laurea magistrale in “Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità”, interateneo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, ad Ascoli Piceno. Per approfondire e conoscere meglio i corsi di laurea che l’UnivPM offre è possibile partecipare agli Open Day che si svolgeranno dal 15 al 19 luglio 2024. L’appuntamento è un’occasione per confrontarsi con docenti, personale tecnico e Tutor e visitare gli spazi dell’Università. Inoltre, dal 15 luglio è possibile iscriversi, la procedura di immatricolazione sarà on line sul sito di Ateneo.

I servizi per la componente studentesca

L’Università Politecnica delle Marche ha stanziato 120 borse di studio per le matricole, tra queste 40 sono rivolte a studentesse che scelgono un Corso di laurea triennale in ambito STEM. Sono state, inoltre, previste 30 borse per coloro che si immatricolano al nuovo corso in “Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche” a San Benedetto Del Tronto. È stata innalzata la no tax area: le studentesse e gli studenti con un ISEE per il diritto allo studio inferiore o uguale a 28.000 euro saranno totalmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico, per favorire l’accessibilità allo studio e la prosecuzione del percorso accademico. Infatti, saranno ammessi alla no tax area sia gli studenti iscritti al primo anno di Corsi di Studio di I o II livello, sia gli iscritti ad anni successivi purché conseguano i crediti formativi previsti dal nuovo Regolamento in materia. Sono inoltre previste riduzioni per coloro che hanno l’ISEE compreso tra 28.000 e i 30.000 euro. Inoltre, grazie al Fondo “Carlo Urbani” è possibile concedere particolari esoneri/riduzioni e un contributo monetario, per supportare situazioni di particolare disagio personale o economico.