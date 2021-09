Medicina e chirurgia, più posti disponibili: date e prove delle selezioni

Il 3 settembre 2021 si terrà il test per accedere ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Sono aumentati i posti disponibili per accedere al corso di Medicina e Chirurgia dell’Univpm, sono 250 rispetto ai 215 posti dello scorso anno accademico. Rimane invariato, invece, il numero di posti disponibili per Odontoiatria che è sempre pari a 20.

L’Università Politecnica delle Marche, per consentire il rispetto delle norme per evitare il contagio da Covid-19, ha previsto di accogliere i candidati per la prova presso il Pala Prometeo di Ancona e al fine di evitare assembramenti i candidati saranno convocati in gruppi scaglionati divisi per lettere alfabetiche. Inoltre, per limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, come avvenuto lo scorso anno, ciascun candidato sostiene la prova di ammissione presso una delle sedi degli Atenei disponibili nella propria provincia di residenza o domicilio. Sul sito di ateneo sono pubblicate tutte le indicazioni utili ai candidati che dovranno svolgere la prova.

Il test e le prove

Il test d’ingresso consiste nella soluzione di sessanta quesiti: dodici quesiti di cultura generale; dieci di ragionamento logico; diciotto di biologia; dodici di chimica; otto di fisica e matematica. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Il giorno 28 settembre 2021 verrà pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa.