Accademia d'Arte Lirica di Osimo, iniziato l'anno accademico 2021/2022

E’ iniziato lunedì 15 Novembre il nuovo Anno Accademico per l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. La storica istituzione osimana, fondata nel 1979, cura il perfezionamento nel canto di giovani talenti provenienti da tutto il mondo, sotto la guida di docenti d’indiscussa esperienza e fama. In quarantadue anni è stata frequentata da giovani provenienti da circa cinquanta nazioni, molti dei quali hanno intrapreso una carriera internazionale e tuttora svolgono attività presso prestigiosi teatri lirici, istituzioni sinfoniche e festival. Per questo l’Accademia è considerata all’estero un punto di riferimento per l’approfondimento della vocalità italiana.

Provengono da Israele, Georgia, USA, Russia, Ucraina e Cina i nuovi allievi e sono Julia Eliashov, Nino Gotoshia, Khatia Jikidze, Chrisni Mendis, Ivan Ozerov, Svitlana Sikorska, Audelia Zagoury, Quan Zhou, che si aggiungono ai 17 giovani che hanno già intrapreso con profitto il percorso di studi nella storica istituzione osimana. I corsi proseguono in assoluta sicurezza, nel rispetto della normativa anticovid, ed impegnano l’intera settimana, dal lunedì al venerdì per otto mesi fino a giugno. Un intenso programma di concerti vedrà protagonisti i giovani cantanti durante l’intero ciclo didattico.