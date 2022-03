Il “Tempo per le famiglie” compie 25 anni: serie di iniziative

ANCONA - Una serie di iniziative per ricordare il venticinquesimo anno di apertura del servizio comunale Tempo per le famiglie. L’assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini ha incontrato oggi le educatrici del servizio e le pedagogiste per progettare le attività e le iniziative in programma per i prossimi mesi, rivolte alla cittadinanza per far ulteriormente conoscere questo spazio educativo che da anni riveste un importante ruolo in città.

Il Tempo per le famiglie, un servizio nel cuore dei Ancona, con spazi a misura di bambini e adulti, è caratterizzato da cura e accoglienza; la sua caratteristica principale è quella di accogliere i bambini dai 3 mesi ai tre anni accompagnati dall’adulto- genitori, nonni o babysitter- in un ambiente pensato e organizzato per favorire l’incontro, la socializzazione e relazioni significative tra bambini e tra bambini e adulti. Accessibile ed integrato nella città, si apre alle risorse che essa offre, parchi, musei e biblioteche. L’Assessorato si prepara ad organizzare la giornata prevista nei prossimi mesi per celebrare i 25 anni di attività, con giornate aperte e iniziative pedagogico-culturali.

«Questo appuntamento che andremo a proporre nei prossimi mesi alla città, appena liberi dai vincoli della pandemia, - spiega l’assessore Borini - vuole essere un momento di incontro tra coloro che hanno già usufruito di questo servizio nel corso degli anni e coloro che volessero accostarvisi per la prima volta. Questo anniversario mi è particolarmente caro perché il Tempo per le famiglie fu proprio inaugurato da me 25 anni or sono quando rivestivo il ruolo di pedagogista del Comune. Allora era un progetto avveniristico, ora corroborato dalla pluriennale esperienza, è un passaggio naturale, quasi necessario, per accompagnare le famiglie e i loro piccoli all’ingresso al nido o addirittura alla scuola dell’infanzia ».