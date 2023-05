Una giornata per valorizzare le start-up, "Talentis" fa tappa ad Ancona: 5 minuti per presentare il proprio business

ANCONA - È entrato nel vivo Talentis GI Startup program, progetto di Confindustria Giovani dedicato alle startup. Il programma, articolato in tre fasi (una selezione preliminare, una intermedia e la finale), toccherà nelle prossime settimane Ancona, sede di una delle 7 tappe distribuite su tutto il territorio nazionale (4 si sono già svolte a Firenze, Cortina, Milano, Torino, quelle restanti si effettueranno a Napoli e Palermo).

“Siamo orgogliosi che le Marche siano state scelte come tappa per tutto il centro Italia – commenta il presidente del Comitato regionale Giovani imprenditori delle Marche, Massimiliano Bachetti –. Nella nostra regione ci sono molte startup e la nostra mission è quella di metterle in mostra per attirare gli investitori”.

Talentis è alla sua seconda edizione, dopo il successo conseguito l’anno scorso. L’iniziativa, con la partnership tecnica di Retimpresa, si rivolge alle startup con sede in Italia costituite in forma societaria da non più di 5 anni dalla presentazione della candidatura. Per partecipare serve condividere la propria idea di business nella piattaforma “Registry”, dove vengono raccolte le iscrizioni.

La tappa di Ancona è fissata per il 9 giugno, la deadline per l’invio della candidatura sarà venerdì 26 maggio. Durante gli incontri, i candidati avranno a disposizione 5 minuti, più una fase Q+A, per presentare la propria idea di business ad una giuria, chiamata a stabilire la startup vincitrice.



Il successo di tappa varrà l’accesso ad una delle due finali, quella in programma a Capri ad ottobre, nell’ambito del convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria. Un’ottima occasione per esporre le proprie idee imprenditoriali; inoltre, i vincitori guadagneranno la partecipazione ad un grande evento celebrativo che si svolgerà a Roma, dedicato al mondo delle startup e del venture capital italiano. Tutte le informazioni sono disponibili all'interno del sito www.giovaniimprenditori.org