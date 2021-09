Alla scoperta dell'eroe tra le vie (e nello stemma) di Ancona: tour guidato

Domenica 19 settembre, dalle 10 alle 12, all’interno della manifestazione AlfaBeta si andrà “Alla scoperta dell’eroe nello stemma di Ancona” con una visita iconografica fra le vie del centro storico, con un itinerario condotto da Annalisa Trasatti, guida turistica. Il percorso inizierà alle 10 dalla Fontana del Calamo per proseguire in piazza del Plebiscito, Palazzo della Prefettura, Palazzo degli Anziani e Loggia dei mercanti. Per la visita guidata occorre prenotarsi alla mail alfabeta@poliarte.net

La seconda edizione di “AlfaBeta, il codice, il segno, il significato”, rassegna di arte, grafica e grafia, psicologia, mitologia, retorica, informazione, promossa dall’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte, è dedicata a “Il Viaggio dell’Eroe. Il drago, la fanciulla, il tesoro, il regno”.

L’immagine scelta per l’edizione 2021 richiama anche San Giorgio, il cavaliere cristiano errante che uccise il drago salvando la fanciulla e che, per queste sue gesta, nella tradizione veniva invocato dal popolo nelle pestilenze. Quale connessione mai più attuale dopo mesi di coatta convivenza con il Covid 19 che ha trasformato le vite di ognuno? Non solo. È fuori dubbio il rimando al misterioso cavaliere dello stemma di Ancona e dunque il rinnovato invito alla cittadinanza ad entrare in relazione con l’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte presente nella città da 50 anni, con un innovativo patrimonio culturale, tutto da scoprire.

Domani, sabato 18 settembre, alle 17,30, nella sede di Poliarte (via Miano 41 A/B), ci sarà l’inaugurazione della mostra dei lavori degli studenti “Quadreria a risparmio energetico a++” cui seguirà la lectio del direttore dell’Accademia Poliarte, Giordano Pierlorenzi, “La retorica in cornice” L’efficacia della parola nell’immaginario.