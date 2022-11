Innovazione e sostenibilità applicata all'impresa: la rassegna di Percorso Civico

Esperienze pratiche e contenuti basati sui temi dell'innovazione e della sostenibilità sociale e ambientale applicati all'attività

imprenditoriale. Sono stati questi i temi centrali dell'incontro che si è svolto lo scorso 28 ottobre all'interno della rassegna "Stagioni: conversazioni di politica, cultura e società", promossa da Percorso Civico, nascente associazione culturale di Maiolati Spontini.

L'iniziativa "Giovani imprenditori locali, si può" inaugura la Stagione Autunno sotto la conduzione di Enrico Cerquetella, consulente e Roberto Grilli, imprenditore. Entrambi hanno parlato dell'importanza della dimensione locale, come elemento migliorativo dell' iniziativa imprenditoriale, del territorio e della comunità ospitante, tre obiettivi che camminano insieme in un percorso virtuoso. "Sono molto felice di aver portato la mia esperienza sul campo e soprattutto il mio legame ed impegno con le attività locali" queste le parole di Enrico Cerquetella a cui fanno seguito quelle di Roberto Grilli "Incontri come questo fanno bene al tessuto sociale".

In conclusione l'intervento della Consigliera Regionale Manuela Bora, che ha sottolineato quanto le Istituzioni e i loro rappresentanti possano fare la differenza anche nelle politiche industriali attraverso l'ascolto dei bisogni, il dialogo costruttivo con gli imprenditori e con le comunità rappresentate. E' grazie a questo scambio che si può garantire la creazione e lo sviluppo d' impresa e al contempo favorire l'occupazione locale, la promozione del turismo e la tutela dell'ambiente. Gli ospiti hanno risposto alle domande e alle riflessioni del pubblico presente. Ricordiamo i prossimi due incontri in programma che si terranno presso la "Biblioteca La Fornace" di Moie alle ore 18.15.

L' 11 Novembre si parlerà di "Lavoro e Costituzione", con particolare attenzione alla questione di genere, altri due grandi ospiti: Samuele Animali, avvocato docente e vicesindaco del Comune di Jesi e Serena Cavalletti, docente e componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, guideranno la discussione. Il 18 Novembre concluderanno il ciclo dedicato alla Stagione autunnale la Cooperativa Sociale Frolla con Jacopo Corona e l' Associazione Gruppo Solidarietà con Gloria Gagliardini. L'incontro dal titolo "Dalla lievitazione, all' inclusione" sarà incentrato sul tema del lavoro come elemento di promozione e realizzazione di inclusione sociale.