Prevenire il soffocamento nei bambini: corso con gli specialisti a Posatora

ANCONA - L'associazione FoRTE - Formazione Ricerca e Training nell'Emergenza Sanitaria ETS organizza un corso teorico-pratico su come prevenire l’ostruzione delle vie aeree nei bambini, e su come intervenire quando si verifica, con manovre salvavita. L’appuntamento Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica è il 12 maggio al Centro diurno Amore e Vita in via Scrima, 90, vicino la Parrocchia Cristo Divino Lavoratore di Posatora, dalle 21 alle 23. La partecipazione è a offerta libera ed è rivolta a chi accudisce bambine e ne ha responsabilità: genitori, nonni, insegnanti, baby sitter per esempio. È necessario prenotarsi al numero 366 3565 621, via WhatsApp.

Il soffocamento per l'ingestione o l'inalazione di un corpo estraneo costituisce una delle principali cause di morte accidentale nell'infanzia, soprattutto nei bambini di età inferiore ai 5 anni, in ambiente domestico o nelle scuole. Per questo motivo, conoscere le manovre di disostruzione pediatrica è utile per evitare il degenerare dell'evento. L’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se non trattata tempestivamente, porta rapidamente all’ arresto respiratorio e conseguentemente entro pochi minuti all’arresto cardiaco”. Nei bambini questa si verifica più frequente nell’età tra 6 mesi e 5 anni e in genere è causata da cibo o gioco.

I partecipanti verranno formato su come prevenire gli incidenti che possono causare ostruzione delle vie aeree, come attivare la catena del soccorso, riconoscere la differenza tra ostruzione parziale e completa, intervenire prontamente con manovre salvavita di disostruzione. Saranno eseguite delle esercitazioni pratiche su manichini dedicati secondo le normative vigenti.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pieghevole informativo e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Prenotazione obbligatoria, contattare Manuele 3663565621