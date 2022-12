Giornata della Trasparenza, focus su adolescenti e social media

FALCONARA - E’ dedicata ai bambini e ai ragazzi fino a 18, in particolare agli adolescenti, la Giornata della Trasparenza organizzata per domani, mercoledì 21 dicembre, dal Comune di Falconara. A partire dalle 9.30, al Centro Pergoli di piazza Mazzini, si parlerà del rapporto tra i teenager e i social media, delle attività di supporto sociale organizzate a favore dei ragazzi, delle opere di edilizia pubblica che l’amministrazione comunale sta portando avanti proprio per i più giovani. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Clemente Rossi prenderà la parola il dottor Francesco Moroncini, che con la ditta Morolab si occupa della protezione dei dati del Comune, che approfondirà ‘I nuovi scenari di rischio della rete Internet’ e ‘Prevenzione dei comportamenti antisociali e della radicalizzazione da social media’.

Seguirà l’intervento dell’ingegner Eleonora Mazzalupi, dirigente del settore Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture del Comune di Falconara, che illustrerà gli ‘Interventi di edilizia pubblica per la fascia 0-18 anni’. A chiudere la mattinata sarà la dottoressa Barbara Giacconi, coordinatrice dell’Ats 12, che parlerà dei ‘progetti dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 a favore degli adolescenti’. Alla Giornata della Trasparenza parteciperà una classe seconda dell’Istituto di istruzione superiore Cambi-Serrani.