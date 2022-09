Parte l'anno scolastico, sindaco e assessore in visita alle scuole

ANCONA - Al via l'anno scolastico 2022-2023, domani 14 settembre per 8.013 tra bambini e ragazzi anconetani che affluiranno nelle aule degli otto Istituti Comprensivi del capoluogo. Ad essi si aggiungono i 521 bambini iscritti nei nidi, attivi già da qualche giorno. Il Sindaco Valeria Mancinelli e l'assessore alle Politiche Educative come per consuetudine in visita alle scuole per portare il saluto augurale dell'amministrazione.

Alle ore 8:15 circa saranno alla scuola primaria di Pietralacroce (Istituto Comprensivo "A. Scocchera", 145 iscritti), per spostarsi poi alle ore 8:45-9:15 alla scuola infanzia "Verne" (61 iscritti) e alla secondaria di primo grado "Donatello" (384 iscritti) entrambe appartenenti all'Istituto Comprensivo "Cittadella-M. Hack". Da ultimo, intorno alle ore 10:00 si recheranno nella frazione di Montesicuro per visitare la scuola dell'infanzia "La Giostra" (16 iscritti) e secondaria di primo grado "Montesicuro" facenti parte dell'Istituto Comprensivo "Pinocchio-Montesicuro". Nel territorio comunale le scuole di infanzia sono 29 con un totale di 1.835 bambini (1.929 lo scorso anno contro i 2.010 alunni del 2020/2021) per le attuali 85 sezioni; le scuole primarie sono 21 per 3.692 (contro i 3.787 studenti dello scorso anno) e 191 classi; le scuole secondarie di primo grado - medie - vedono 11 scuole con 2.486 studenti (contro i 2.508 studenti dello scorso anno) suddivisi in 111 classi ripartite in 11 scuole.