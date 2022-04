Il cane trova la droga nel cortile della scuola: lezione simulata della Guardia di Finanza

SENIGALLIA - All’Istituto d’Istruzione Superiore “Alfredo Panzini” di Senigallia, le Fiamme Gialle della Compagnia Pronto Impiego di Ancona e della Tenenza di Senigallia hanno incontrato gli studenti per affrontare i delicati temi della lotta al traffico di sostanze stupefacenti e della contraffazione nell’ambito del progetto “scuola amica e sicura”.

L’intento è stato quello di far maturare nei ragazzi la consapevolezza del valore della legalità sia nella sua accezione più generale, sia in ambito economico-finanziario.Nel dettaglio, l’incontro è stato incentrato sul problema della droga, tematica più che mai attuale per gli adolescenti di oggi, con riferimento alla distinzione tra le fattispecie di natura penale e quelle di natura amministrativa. Particolare attenzione è stata dedicata alle sanzioni previste nell’uno o nell’altro caso. E’stato affrontato poi l’argomento degli effetti deleteri ed irreversibili che l’assunzione prolungata nel tempo di sostanze stupefacenti provoca alla salute.

In secondo luogo, si è parlato di tutela dei diritti di proprietà industriale, del fiorente mercato del falso, dei legami esistenti con le organizzazioni di tipo criminale, nonché dell’enorme impatto negativo che tutto ciò comporta sull’economia legale e sulle aziende oneste. L’obiettivo che la Guardia di Finanza si prefigge con incontri della specie è multiforme, infatti, gli stessi sono orientati a:

La giornata è proseguita nel cortile dell’Istituto con la simulazione di un controllo da parte di un’unità cinofila antidroga. Infatti, dopo aver fornito alcuni cenni sul percorso addestrativo che porta il cane a sviluppare le capacità richieste, i militari hanno operato con il prezioso “finanziere a quattro zampe” che, fiutando tra i vari borsoni posizionati durante l’esercitazione, è riuscito a scovare quello contenente la sostanza stupefacente.