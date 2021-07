Piano scuola estate 2021, finanziamenti e nuove attività per l'istituto

Anche l'istituto scolastico comprensivo Pinocchio Montesicuro è a tutti gli effetti inserito nel “Piano scuola estate 2021, un ponte per il nuovo inizio”- attivato dal Governo come occasione educativa ma anche di recupero della socialità perduta. Con il progetto dal titolo “Ripartire insieme: socialità, STEM, outdoor” l'istituto è risultato difatti beneficiario del finanziamento ministeriale e può attivare già da questo mese le diverse attività, ampliando l’offerta formativa per gli a.s. 2020-21 e 2021-22 durante il periodo estivo, attraverso la progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi ispirati all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con attenzione anche al benessere personale e alle relazioni.

Attività Coding e robotica Modulo livello 1

Interessano le Classi 5° sc. Primaria e 1° sc. Secondaria (massimo 20 alunni/e per modulo) nella seconda metà di Luglio. Gli alunni lavoreranno in piccoli gruppi alla realizzazione di un robot, con ruoli diversi e stimolanti: programmatore, magazziniere, tecnico-assemblatore, validatore e reporter. Il modulo livello 2 coinvolgerà le Classi 2° Sc. Secondaria (massimo 20 alunni/e per modulo) nello stesso periodo. Gli studenti di classe seconda sono pronti per approfondire la robotica educativa attraverso un laboratorio che stimolerà le loro competenze trasversali, come il problem solving e la capacità di lavorare in gruppo. Dovranno imparare a programmare i motori e i sensori di volta in volta secondo specifiche diverse impartire dall’esperto formatore. Inoltre anche la fase creativa avrà una grande importanza perché ogni gruppo dovrà personalizzare il proprio robot rendendolo più funzionale possibile allo svolgimento della sfida assegnata.

Attività Ludico-Creative, Motorie, di Educazione alla Cittadinanza

Fino a 10 Moduli da 15 alunni/e massimo per modulo nella prima metà di Luglio sono in programma per le Classi 1^-2^-3^-4^ scuola Primaria. Un progetto significativo anch'esso dato che l’impatto che le attività sportive e ludico-creative hanno sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva e ludico-creativa svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. Si proporranno le seguenti attività: - Giochi a squadre guidati, statici e di movimento, da svolgere sia all’aperto che al chiuso; - Yoga; -Arti marziali (Laboratorio contro il bullismo). Ed i seguenti laboratori: - Laboratori artistici creativi, manipolazione della creta, tecniche pittoriche, del riciclo. - Laboratorio di Musica - Laboratori e giochi teatrali: prendere possesso degli spazi e del proprio corpo. Mimicità facciale ed imitazione.

Progetto di riqualificazione ed abbellimento degli ambienti scolastici esterni

L’istituto intende fare rivivere le aree verdi e dei piazzali appartenenti alle pertinenze dei locali scolastici siti in Via Montagnola 105, al fine di consentire un adeguato utilizzo in sicurezza delle aree esterne come raccomandato dai recenti protocolli anti-Covid. La realizzazione dei lavori mira al completamento entro settembre 2021 e sarà propedeutica alla progettazione e attuazione delle iniziative POF del nuovo anno scolastico 2021- 2022.