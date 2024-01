Il bullismo spiegato dal dirigente del commissariato: incontro con gli studenti per "sfidare" il branco

CHIARAVALLE - Il vicequestore Paolo Arena ha incontrato gli studenti delle classi V elementare e I media dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, nel comune di Chiaravalle alla presenza del dirigente scolastico Ivano Dottori e del corpo docente. Tema dell'incontro: “Bullismo e cyberbullismo, il branco”.

Spesso, si parla di cyber bullismo perché tramite sms o filmati video , o foto si ricatta e diffama la vittima. La vicenda del giovane Andrea che indossava i pantaloni rosa e si è suicidato perché ferito dalla cattiveria dei compagni, del “branco”, costituisce un esempio fin troppo eloquente che non ha bisogno di commenti. Grazie alla legge 71/2017, la vittima di cyberbullismo ultra14enne, i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al gestore del sito internet un’istanza di oscuramento rimozione o blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete. Se non si provvede entro le 48 ore, l’interessato potrà rivolgersi al garante della privacy. Inoltre, è stata estesa anche al cyberbullismo la procedura di ammonimento, in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito di dati commesso mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altri minori. Il Questore, convocherà il minore insieme al genitore e gli effetti dell’ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età.

Il dirigente del commissariato ha rimarcato che occorre una ribellione positiva, un recupero di legalità, di moralità, il coraggio di andare contro corrente e non nella “direzione imposta” dal cd. branco, un ripristino dei valori fondanti della vita di ciascuno, quali l’onestà, la libertà, la democrazia, il rispetto, pietre angolari della Costituzione. Il Dipartimento di Polizia ha avviato un servizio tramite App denominata YOU-POL scaricabile gratuitamente su sistemi IOS e Android, che consente nell’anonimato la segnalazione di episodi di bullismo e uso personale/spaccio di droga. Tale segnalazione, verrà inoltrata agli uffici di Polizia competenti per territorio per il tempestivo intervento. In conclusione, è stato proiettato un cortometraggio sul cyber bullismo dal titolo LUCE che ha suscitato vivo interesse ed è stato oggetto di dibattito da parte dei giovani studenti.