A scuola di latte, la primaria “Da Vinci” vince il concorso per le Marche

Sono state proclamate le classi vincitrici del concorso “A Scuola di Latte – Una mucca per amica”, il progetto di educazione e pratica alimentare, promosso da TreValli Cooper-lat e rivolto alle scuole primarie di Marche e Abruzzo. Per la Regione Marche l’elaborato vincitore è quello della classe della scuola primaria “Leonardo Da Vinci” di Castelferretti con ‘GinBurro’. La giuria ha anche assegnato quattro menzioni. Per quanto riguarda le Marche, la scuola primaria paritaria “Nostra Casa - Lega del Filo d’Oro di Osimo è stata premiata con buoni acquisto per materiali sco-lastici grazie all’elaborato “Muffin, amore e fantasia”.

L’iniziativa mira a trasferire un vero e proprio percorso didattico educativo sul mondo del latte vaccino e dei suoi derivati. Il concorso, giunto alla VII edizione, registrando un grande successo di adesioni, ha coinvolto fino ad oggi 523 scuole, 1.450 classi e 26.238 alunni.