Scacchi, il Galilei porta le Marche sul podio nazionale per la prima volta

ANCONA - Sono appena terminate le quattro giornate (da domenica 12 a mercoledì 15 maggio) dedicate alla fase nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, organizzato dalla “Federscacchi” e rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie d’Italia.

La squadra della Categoria “Allieve” del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, all’esito di sette turni giocati egregiamente, si è qualificata seconda, dopo la squadra di Roma. Determinante il successo del nostro team per il piazzamento delle Marche come terza miglior regione in Italia. Posizione, questa, mai raggiunta dalla regione negli anni precedenti. Alla competizione hanno partecipato: Denisa Greere 2E, Chiara Bolognini 3F, Chiara Di Pasquale 3M ed Angela Jaining Xu 3M.