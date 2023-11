Savoia Benincasa, si studia sul modello finlandese: open day e novità

ANCONA - Dall’aula immersiva, la prima in Italia, alla sperimentazione del modello di apprendimento finlandese Mof, dai nuovi percorsi in lingua inglese e francese alle collaborazioni con le Università di Ancona e Camerino. E’ un istituto superiore che guarda sempre più al futuro il Savoia Benincasa, in procinto di festeggiare i primi 100 anni dalla fondazione e che dal prossimo anno andrà incontro a nuovi importanti cambiamenti, con il trasferimento del liceo linguistico nella ex sede di via Vecchini.

Intanto le novità dell’offerta formativa 2024-2025, rivolte agli studenti delle secondarie di primo grado, verranno presentate domani, sabato 11 novembre, dalle 16 alle 18 nel coso del primo dei 6 open day previsti da qui a gennaio.

La grande protagonista sarà l’Aula immersiva, la prima in Italia, che verrà inaugurata il 24 novembre: un nuovo spaziodi apprendimento, inclusivo, multisensoriale e collaborativo, che permetterà alla classe di sviluppare curiosità e attenzione, motivandola a interagire ed esplorare nuovi contesti. Uno strumento digitale che accompagnerà la costruzione di nuove conoscenze e competenze.

Gli open day saranno tutti in presenza e avranno inizio nell’Aula Magna “Anna Bettini Galeazzi”. La prima parte sarà dedicata alla presentazione delle specificità innovative dell’Istituto. La seconda parte, in parallelo, sarà rivolta sia ai genitori, per illustrare le opportunità formative offerte dai 3 indirizzi di studio (Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico e del Turismo) sia agli studenti, per sperimentare l’offerta didattica dei laboratori tematici, relativi ai corsi di studio. Ogni indirizzo di studio si compone a sua volta di “curvature” o opzioni formative, ben 17 in totale, per un’offerta formativa davvero completa e innovativa.