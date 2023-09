La scuola e la necessità di guardare oltreconfine: giù le frontiere con un incontro al Savoia

ANCONA - Si guarda all’Europa all’Istituto Savoia-Benincasa di Ancona che oggi ospita un’importante conferenza dal titolo:“Da eTwinning ad Erasmus + ed oltre: progettare e gestire l’internazionalizzazione” presso l’Aula Magna “Bettini Galeazzi”. Ad aprire l’incontro il neo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico alla sua prima uscita pubblica dopo il recente insediamento, che dopo i saluti iniziali ha ricordato l’importanza della collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Usr elogiando altresì il clima positivo e propositivo che si è venuto a creare con il mondo della scuola marchigiana. “Nelle Marche ho trovato un livello altissimo di preparazione e un’accoglienza che mi ha lasciato senza parole – ha detto in apertura dei lavori- ho già visitato vari ambiti territoriali e il messaggio che vorrei lanciare alle scuole è che non siete sole, che nell’ufficio scolastico regionale troverete sempre un appoggio e un sostegno. Collaborare insieme sarà molto stimolante”.

D’Amico ha poi ricordato come nella nostra regione sia già stato coperto il 99,5% del corpo docenti, uno dei tassi più alti a livello nazionale. “Tra questo numero e l’effettiva presenza a scuola non c’è sempre una corrispondenza precisa, un piccolo scostamento ci sarà sempre perché non tutti i docenti possono prendere effettivamente servizio. Stiamo anche ragionando sul tema delle deroghe soprattutto per il sostegno e abbiamo 16 nuovi dirigenti scolastici, ai quali rivolgo un saluto particolare per l’inizio di questo nuovo anno scolastico”.

A portare i saluti anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e la dirigente scolastica del Savoia-Benincasa Maria Alessandra Bertini seguiti poi dagli interventi di Corrado Faletti, dirigente tecnico USR Marche – Gruppo progetti nazionali e Gianna Prapotnich, Referente istituzionale USR Erasmus+ e eTwinning. Durante la prima sessione si sono susseguiti anche gli interventi di Carmina Pinto , coordinatore gruppo progetti nazionali per USR Marche, Luisa Dell’Acqua dell’equipe formativa territoriale e Laura Nava, Capo Unità Agenzia Erasmus +.

La giornata verterà sul tema dell’Internazionalizzazione e innovazione nel mondo della Scuola con numerosi interventi, laboratori, piattaforme di apprendimento dislocati in vari locali dell’Istituto (Future Lab, aula Teal, aula English Lab) e un approfondimento anche sul tema del Debate in lingua inglese, francese e spagnola, a cura degli studenti.