Morandi Group a scuola, un successo il ciclo di lezioni ‘Sail Into The Future’

ANCONA - “E’ un’esperienza di grande valore, unica, che mi ha consentito di trasmettere ai più giovani le mie conoscenze e la mia passione per l’imprenditorialità, per il mare, per il lavoro. Ringrazio la scuola, gli insegnanti ma anche i ragazzi per questa opportunità. La loro curiosità, il loro desiderio di sapere sono state una spinta importante nel preparare e nell’effettuare le lezioni”. Si è chiuso con successo, come testimoniano le parole di Andrea Morandi, Ceo di Morandi Group, il primo ciclo di lezioni di ‘Sail into the Future’, progetto che poi sta continuando, nel suo complesso, con numerose altre azioni in opera. L’iniziativa è promossa dalla stessa Morandi Group e dall’Istituto di Istruzione superiore Volterra Elia di Ancona e si sviluppa in un programma triennale con al centro la formazione degli studenti. L’ultima lezione di questo primo ciclo è stata rivolta alla sicurezza ed è stata tenuta da Riccardo Barbon, agente del Gruppo, che è partito da un caso esemplare per ampliare il discorso su questo argomento estremamente delicato. “Per noi – ha concluso la riflessione Morandi - alcuni parametri sono fondamentali nello svolgimento della nostra attività. Abbiamo parlato, ad esempio, di sostenibilità nelle lezioni scorse, sino appunto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, dei nostri luoghi di lavoro. Non possiamo prescindere da investimenti anche significativi in quest’ultimo settore”. Il progetto generale intanto continua. Nell’ottica di implementare e arricchire l’interazione tra Scuola, territorio e Impresa, Morandi Group si è impegnata, infatti, ad ospitare ogni anno alcuni studenti e studentesse dell’Istituto nell’ambito delle attività legate ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), a organizzare visite alle sue strutture, rendendole momenti di condivisione nei quali accogliere gli studenti e presentare loro la realtà dell’attività del Gruppo, a contribuire all’orientamento post-diploma degli studenti delle classi quinte in alcune sessioni dedicate alla riflessione partecipata su come operare scelte consapevoli, valutando le opportunità lavorative e formative più adeguate al singolo. A coronamento del progetto, in base alla convenzione stipulata, l'azienda si impegna anche ad assumere due ragazzi all'anno, al termine del percorso di studi, con dei tirocini post-diploma retribuiti.