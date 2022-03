Il poliziotto ferito dal commando incontra gli studenti anconetani

ANCONA - Proseguono gli incontri nelle scuole di Ancona e Provincia per la 5^ edizione del progetto “ PretenDiamo Legalità”, nato dalla collaborazione della Polizia di Stato con il Ministero dell’Istruzione. Oggi all’Istituto di Istruzione Superiore Podesti- Calzecchi Onesti si è svolta un’iniziativa con le classi quinte del ciclo di studi, per soffermarsi e ripercorrere i fatti a trent’anni dalle stragi di Capaci e via d’Amelio, con il significato che assume oggi la memoria di quegli anni e di quegli Eroi e la lotta alla criminalità organizzata.

Per l’occasione è intervento il dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, ex Questore di Piacenza, Rino Germanà, che fu ferito da un corpo di arma da fuoco durante un attentato il 14 settembre del 1992. Quel commando armato vedeva coinvolti Bagarella e Messina Danaro

.Il progetto ha l’obiettivo di educare alla legalità attraverso la diffusione dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa: «Ritemiamo l’educazione ai valori della cittadinanza e della legalità uno degli strumenti fondamentali per sviluppare il senso etico dei giovani, il rispetto delle regole ed il “valore della legge”. Così si apprendeì l’importanza della responsabilità civile e dell’impegno ad esercitare in modo attivo il proprio ruolo di cittadini».