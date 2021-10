Palleggiando con i campioni del volley, Ricci e Giannelli ospiti a scuola

Due grandi campioni del Volley italiano, Simone Giannelli e Fabio Ricci, rispettivamente palleggiatore e centrale del Club Sir Safety Conad Perugia e della Nazionale Italiana, hanno tenuto una vera “lezione di sport e di vita” rivolta ai giovani dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani, con una classe della scuola secondaria di I grado “G. Leopardi”, e del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Jesi. Una sorta di master-class, pensata con l’obiettivo di creare un momento di scambio di “passaggi”, ma soprattutto di idee e di stimoli. L'iniziativa è firmata "Acqua Frasassi", che ha voluto creare un’occasione per condividere tutte quelle qualità che rendono ancora più bello lo sport, come volontà, tenacia, passione e spirito di squadra a qualsiasi livello: professionistico, agonistico o amatoriale. Occasione cui ha voluto partecipare, Ugo Coltorti, Assessore allo Sport del Comune di Jesi.

«Abbiamo affrontato un lungo periodo difficile. In particolare per i nostri ragazzi. Fortunatamente, grazie allo sport, possiamo guardare avanti con grande ottimismo. I nostri atleti quest’anno ci hanno regalato tantissime soddisfazioni, in tante discipline: dal calcio al volley, dall’atletica al ciclismo, dal tennis alla ginnastica artistica, mandandoci segnali di speranza incredibili. Il loro esempio e le straordinarie vittorie hanno convinto tanti giovani a non abbandonare i loro sogni, tantomeno l’attività sportiva. L’incontro di oggi con i due campioni dei volley Giannelli e Ricci, illustri testimoni di questa bellissima stagione, offre un ulteriore nuovo stimolo a raggiungere nuovi traguardi» afferma l’Assessore.

Simone Giannelli e Fabio Ricci hanno visitato le due scuole durante l’orario di educazione fisica. Prima di “palleggiare” con gli studenti sul campo, i due campioni si sono raccontati, parlando dello sport come esempio per affrontare la vita con passione, tenacia e spirito di squadra. Perché è importante poter condividere con gli altri obiettivi, percorsi e vittorie.