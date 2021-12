Psicologia scolastica, pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento del Servizio di psicologia scolastica per l’anno scolastico. 2021-2022, da parte delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale. «Il Servizio di psicologia scolastica – ricorda l’assessore regionale all’Istruzione, Giorgia Latini - è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo che opera nell'ambito scolastico. In particolare, contribuisce al miglioramento della vita scolastica, consolida e accresce la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative e programma attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico».

Destinatari dell’avviso sono gli Istituti comprensivi (scuole primarie e secondarie di I grado) o omnicomprensivi e gli Istituti scolastici secondari di II grado delle Marche. Per l’anno scolastico 2021/2022 verranno individuati e finanziati, in via sperimentale, 20 progetti (4 per ambito provinciale) per l’attivazione del Servizio di psicologia scolastica, per complessivi 50.000 euro. Per ogni progetto ammesso a finanziamento è previsto un contributo pari a 2.500 euro. Le domande dovranno essere presentate a mezzo PEC entro e non oltre il giorno 17 dicembre 2021, al seguente indirizzo: Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione - PEC: regione.marche.pf_istruzione@emarche.it

