Psicologia scolastica, due istituti anconetani finanziati con la nuova legge

«Ben 63 tra Istituti Comprensivi e Istituti d’Istruzione Superiore marchigiani hanno aderito al bando per il servizio di psicologia scolastica, reso possibile dalla relativa Legge Regionale». Lo spiega in una nota il consigliere comunale e regionale Fratelli d'Italia, Marco Ausili.

«Tra i progetti finanziati compaiono anche due Istituti Comprensivi della nostra città, il Grazie-Tavernelle e il Posatora-Piano-Archi. Intervenire sulle fragilità psicologiche, specie in questa fase, è fondamentale. La Regione Marche lo sta facendo con convinzione. La grande partecipazione delle Scuole a questo bando lo conferma. Inoltre, nella nostra città, dove si registra purtroppo un disagio giovanile in crescita, che spesso sfocia nel fenomeno cosiddetto delle baby gang, riteniamo che questo possa essere uno strumento ulteriore per intercettare il disagio e intervenire su di esso».