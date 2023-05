Marconi-Pieralisi e Cat Impianti: gli studenti incontrano il mondo del lavoro

JESI- Gli studenti incontrano il mondo del lavoro grazie al percorso di formazione intrapreso da IIS Marconi-Pieralisi e Cat Impianti di Jesi, azienda specializzata nel campo della climatizzazione. Il “Progetto Formazione Giovani” ha una durata di cinque anni ed accompagnerà gli studenti dal primo fino al quinto. L’obiettivo è creare un cordone tra scuola e impresa per formare e preparare i ragazzi alla professione.

L’iniziativa ha preso avvio a fine gennaio 2023 ed ha convolto tutte le dieci classi del corso MAT – Manutenzione e Assistenza Tecnica, per un totale di 165 alunni. Per quattro mesi gli studenti hanno frequentato una serie di lezioni teoriche e pratiche sui settori dell’impiantistica e delle energie rinnovabili tenute dagli esperti della Cat Impianti, affiancati dai docenti del Dipartimento di Manutenzione e Assistenza Tecnica della scuola.

«È un progetto pilota di stretta collaborazione tra pubblico e privato - dichiara la dirigente scolastica, la professoressa Maria Rita Fiordelmondo-. Rappresenta un’opportunità formativa fondamentale per gli studenti, per approfondire ed integrare il loro curriculum con competenze spendibili nel mondo del lavoro, in particolare nel nostro territorio. È un’opportunità anche per la Cat che può conoscere il suo futuro, quindi eventuali ragazzi da inserire in azienda, e un’opportunità formativa di aggiornamento per i docenti».

Per la Cat Impianti questo progetto rappresenta un investimento importante sui giovani, sulla loro formazione e sul territorio. L’intento è sviluppare competenze specifiche e generare opportunità di lavoro in un settore di punta come quello dell’impiantistica. A questo proposito, l’azienda già da tempo sta inserendo nuove energie in organico ed è in questa direzione che intende proseguire nei prossimi anni. «C’è stata un’evoluzione nel settore dell’impiantistica e delle energie rinnovabili dettato dagli Ecobonus, quindi nel nostro settore c’è molta richiesta di personale preparato- afferma il titolare della Cat Impianti, Mirko Panzarea-. Noi abbiamo sempre creduto nei giovani. Quello che notiamo però, è un problema di ricambio generazionale. È venuto a mancare un collegamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro, invece è importante creare un’interconnessione per preparare gli studenti alle esigenze attuali. I ragazzi non devono imparare un lavoro ma un mestiere». A conclusione del primo percorso di formazione, sabato 20 maggio 2023, nell’auditorium dell’IIS Marconi-Pieralisi, è stato organizzato un evento finale al quale hanno partecipato la dirigente scolastica, la professoressa Maria Rita Fiordelmondo, la prof Paola Bartolacci, referente della Scuola, Mirko Panzarea, CEO della Cat Impianti, alcuni dipendenti dell’azienda, il professor Paolo Catarsi, capo dipartimento di Manutenzione e Assistenza Tecnica, i docenti dell’area tecnica e ovviamente gli studenti protagonisti del progetto.