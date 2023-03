Dai rischi dello sballo alle tecniche usate dalla scientifica: a scuola prosegue il progetto “PretendiAmo Legalità”

ANCONA - Il Progetto “PretendiAmo Legalità” non conosce soste e questa settimana gli agenti della la Polizia di Stato hanno incontrato gli studenti dell’Istituto “Corinaldesi” di Senigallia. Gli agenti del Commissariato hanno fornito informazioni utili ai giovanissimi della classi prime, circa 120 ragazzi. Oltre ad affrontare temi relativi alle droghe, ai pericoli derivanti dal loro uso, alle conseguenze penali e amministrative relative al loro possesso e/o consumo, si sono discussi temi inerenti il bullismo e l’utilizzo dei social network.

Affrontato anche il tema del cosiddetto “sballo”, spesso cercato erroneamente dai più giovani come condizione di maggior disinvoltura e divertimento, indotto con droghe o uso smodato di sostanze alcoliche. Gli operatori della Polizia di Stato hanno fatto loro presente quali siano i rischi e che divertirsi in modo sano è possibile e meno rischioso per ognuno di loro e per gli altri.

Inoltre, si è presentato il lavoro della Polizia di Stato e, in particolar modo, della Polizia Scientifica mostrando alcune tecniche di rilevamento delle impronte e dell’acquisizione di fonti di prova sulla scena del crimine.