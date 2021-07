Anno scolastico 2021-2022, il calendario completo: ponti e vacanze 

Pandemia permettendo, la scuola nelle Marche riaprirà i battenti il 15 settembre, con l’anno scolastico che terminerà il 4 giugno 2022. Per le scuole dell’infanzia invece, il “rompete le righe” è previsto per il 30 giugno.

Se tutto procederà senza intoppi dovuti all’emergenza Covid, saranno 204 i giorni effettivi di lezioni.

Il primo stop al calendario è previsto per i primi due giorni di novembre, lunedì 1 e martedì 2 (ponte di ognissanti). Le festività Natalizie lasceranno a dicembre 19 giorni di lezione: ci si fermerà mercoledì 8 per poi andare in vacanza di Natale da venerdì 24 a giovedì 6 gennaio. Si tirerà poi dritto fino a Pasqua, con vacanze dal 14 al 19 aprile. A seguire, la festa della Liberazione del 25 aprile mentre “deluderà” il 1 maggio: cadrà di domenica. Stop successivo, il 2 giugno con la Festa della Repubblica.

Gli Istituti scolastici possono variare la data di inizio delle lezioni e individuare altri giorni di sospensione delle atività didattiche, garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la validità dell’anno scolastico.