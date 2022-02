Tornano le lezioni di legalità, polizia in cattedra al "Panzini"

SENIGALLIA - Gli studenti del Panzini incontrano i poliziotti del commissariato di Senigallia. L’incontro si è tento nell’ambito del progetto “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato per sensibilizzare al rispetto delle regole le giovani generazioni. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni con un altro incontro cui parteciperà anche personale della Polizia Postale di Ancona.

La prima giornata ha visto la presenza delle classi del biennio ed hanno partecipato all’incontro la Vicepreside, Sabina Piombetti, che ha affermato la valenza e l’importanza per i ragazzi di partecipare a queste iniziative finalizzate ad acquisire consapevolezza e responsabilità delle proprie azioni. Per la Polizia di Stato ha presenziato il Commissario Capo Raimondo Meli, che, partendo dai quesiti posti dai ragazzi, ha delineato la struttura organizzativa e le funzioni della Polizia di Stato, fornendo le novità connesse all’introduzione del numero unico di emergenza112.

La seconda giornata ha visto la presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto, Alessandro Impoco, che ha sottolineato l’importanza di diffondere la cultura della legalità tra le giovani generazioni ed ha ringraziato la Polizia di Stato, la Questura di Ancona e il Commissariato di Senigallia. È stata poi la volta dell’intervento tenuto dal dirigente del Commissariato senigalliese, il vicequestore Agostino Licari, che ha presenziato all’incontro con il personale delle Unità Cinofile della Questura di Ancona. Licari ha parlato dell’importanza della scuola come luogo sicuro e democratico di inclusione ed ha sottolineato l’importanza della sinergia tra scuola e forze di Polizia. Il dirigente inoltre ha approfondito una serie di aspetti e questioni connesse al fenomeno del bullismo; uno dei fenomeni di devianza giovanile che purtroppo affligge la società e ha spiegato come poter contrastare “il bullo”, esortando tutti noi a non essere spettatori passivi; è poi passato ad approfondire temi come l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti e alcol.