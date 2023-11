La Polizia Scientifica incontra gli studenti: lezione sulla "Tossicocinetica e tossicodinamica delle sostanze stupefacenti"

ANCONA - Nell'ambito del progetto Educhiamo insieme alla legalità promosso dalla Polizia di Stato, nell'Aula Magna dell'Istituto "Vanvitelli-Stracca-Angelini", i poliziotti esperti in chimica della Polizia Scientifica di Ancona hanno tenuto agli alunni delle classi quarte e quinte una lezione dal titolo "Tossicocinetica e tossicodinamica delle sostanze stupefacenti". Il contrasto a tali sostanze, in particolare il contrasto all'assunzione di cannabis (il cui utilizzo in età adolescenziale è aumentato rispetto all'anno precedente, come evidenziato nel Report EMCDDA 2023), costituisce una sfida quotidiana della Polizia di Stato. Nel corso della lezione è stato illustrato ai giovani come reagisce l'organismo umano alla sostanza quando entra in contatto con essa (come il corpo cerca di "combatterla") e come essa agisce sulla funzionalità del cervello.

Sensibilizzare i giovani sui danni psichici e fisici che l'assunzione di queste sostanze può comportare rappresenta, per la Polizia di Stato, una forma di prevenzione necessaria alla formazione di cittadini responsabili e consapevoli sui pericoli legati al loro consumo, non solo sotto il profilo biochimico, ma anche sotto il profilo giuridico.