Vigili al centro estivo, lezioni di educazione stradale per 50 bambini

Le buone abitudini si imparano da piccoli, prima con la teoria e poi la pratica. Educazione stradale per i piccoli frequentanti un centro estivo da parte della Polizia Locale di Ancona. Due agenti dorici hanno ieri mattina incontrato circa 50 bambini del centro estivo dell’Aspio a cui hanno impartito alcune lezioni di corretto comportamento. Prima in aula alcune informazioni teoriche e poi all’aperto con biciclette e monopattini, ma anche esercizio di riconoscimento della segnaletica stradale, e per i più piccoli, anche lezioni di attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali.

«Proseguiamo nel nostro impegno sull’educazione stradale per bambini e ragazzi che portiamo avanti da tempo- afferma la comandate della Polizia Locale, Liliana Rovaldi -. Così come avvenuto in passato nelle scuole, ora è stata la volta di un centro estivo. Chiaramente con le modalità del gioco più adatto al periodo estivo. L’obiettivo è sempre quello di garantire ai nostri bambini e ragazzi maggiore sicurezza sulle strade, con la speranza poi che i bambini trasmettano le regole da rispettare anche ai genitori. L’educazione stradale non va in vacanza».