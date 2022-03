"Scuole sicure": poliziotti al Volterra, poi alle Donatello

ANCONA - Poliziotti all' ITIS “ Volterra-Elia” per garantire la sicurezza degli studenti all’ingresso del plesso scolastico. A seguire, gli agenti andranno alle “Donatello”, Istituto comprensivo Cittadella- Margherita Hack.

Si tratta di una delle diverse iniziative per avvicinare i giovani alla legalità ed a contrastare fenomeni come il bullismo o lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto in prossimità di Istituti Scolastici, primo luogo di aggregazione per i giovani. Il Questore Cesare Capocasa: «L’educazione è il principale strumento per combattere fenomeni devianti e in grado di corrompere le coscienze dei nostri giovani ragazzi. Una società civile deve mettere la formazione degli uomini e delle donne di domani al primo posto e per questo motivo è uno degli obiettivi prioritari degli operatori di polizia, al servizio dei cittadini e della collettività».