Podesti Calzecchi Onesti, inaugurato il laboratorio per odontotecnici

Un nuovo laboratorio all’avanguardia, con una superficie di 94 metri quadri e 21 postazioni full optional, appena inaugurato all’interno della sede di Ancona dell’IIS Podesti Calzecchi Onesti. Un progetto a cui Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, da tempo impegnata assieme all’Istituto nell’attività di alternanza scuola-lavoro, ha partecipato con entusiasmo, fornendo il supporto dei propri imprenditori e rappresentanti di categoria, tramite la donazione fatta dallo studio odontotecnico di Massimiliano Fabiani, dirigente Odontotecnici Confartigianato, di strumentazione dedicata per arricchire l’offerta del laboratorio.

Presenti all’inaugurazione, il segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli, il Responsabile Orientamento scolastico Luca Bocchino e Massimiliano Fabiani, assieme alla Dirigente dell’Istituto, professoressa Laura Castellana, ai professori e ai ragazzi coinvolti nell’iniziativa. «Crediamo molto come Confartigianato nell’orientamento scolastico e nella funzione educativa dei progetti formativi per i più giovani – ha detto Pierpaoli - e siamo da sempre accanto alla scuola per queste iniziative. E’ importante comprendere i paradigmi futuri e offrire sostegno concreto per il futuro di questi percorsi che riguardano i ragazzi, che saranno gli imprenditori di domani e a cui va garantita la giusta formazione per arrivare preparati al mondo del lavoro». Questo, inoltre, ha aggiunto Pierpaoli, «è un momento in cui è importante dare segnali di ripartenza concreti anche al mondo scuola, e la nostra azione va in questa direzione».



Fabiani ha sottolineato “l’importanza di essere come imprenditori vicini alla scuola, perché i ragazzi possano avere il giusto sostegno da chi è attivo nel campo della professione. E’ una missione che ci proietta avanti e ci fa diventare protagonisti attivi della creazione di futuro per questi ragazzi. Pertanto, avere donato queste strumentazioni alla scuola per noi è un dovere, oltre che un modo concreto per rimanere connessi al mondo scuola e dare il nostro contributo per il suo sviluppo”. La strumentazione donata dallo studio Fabiani, dedicata alla fresatura e alla modellazione CAD/CAM, consentirà agli studenti di prendere familiarità con le principali tecniche di lavoro odontotecnico e aggiornare le proprie conoscenze pratiche nel settore.