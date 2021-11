Disturbi alimentari, il Lions Fabriano presenta il libro "Perfetta"

Il Lions Club Fabriano, da più di 10 anni lavora nelle scuole per prevenire ed informare educatori, ragazzi e genitori sui Disturbi Alimentari. A causa della pandemia le scuole sono diventate purtroppo inaccessibili a progetti esterni seppur importanti ed urgenti per le fasce di età più a rischio. Quest’anno per promuovere un dibattito aperto alla cittadinanza il Lions Club di Fabriano ha deciso insieme a Radio Gold, media partner dell’evento, di ridare voce al disagio e alle fragilità giovanili attraverso la presentazione di un libro, la testimonianza di una madre e di sua figlia ed un progetto fotografico che saranno presentati il 2 dicembre alle 18.00 presso il Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano.

«Un dibattito ampio partito qualche mese fa coinvolgendo gli studenti del Liceo Classico e del Morea Vivarelli che sono stati invitati a leggere il libro “Perfetta” di Nora De Giacomo, romanzo che parte da uno spunto autobiografico per trattare il tema dei Disturbi Alimentari come sintomo di una malattia dell’anima- si legge in una nota- Nora De Giacomo, autrice fabrianese, una vita dedicata alla scrittura. Coautrice di saggi, scrittrice di biografie, romanzi e racconti ha fondato e dirige a Mantova il centro Bella Penna Corsi e Percorsi di Scrittura creativa dove tiene i suoi corsi. “Ho sempre desiderato trattare questo argomento e ora ho trovato la chiave per farlo. Sono affezionata al tema perchè riguarda un problema che ho vissuto in giovane età e che sono riuscita ad affrontare solo grazie al sostegno dei miei genitori che con lungimiranza ed intelligenza hanno saputo chiedere aiuto” così Nora De Giacomo racconta lo spunto creativo che ha dato vita alla storia di due gemelle, una delle quali Margherita, la più sensibile e severa verso se stessa, insegue un’ideale di perfezione e leggerezza, che la porta dalla dieta al digiuno, fino ad identificarsi con una malattia da cui liberarsi è difficilissimo, ma non impossibile. La presenza di due sorelle gemelle nel libro, una afflitta da disturbi alimentari e l’altra no, affronta con grazia un altro tassello gravoso di queste malattie in cui spesso i genitori sono ritenuti dalla società responsabili e si trovano così ad affrontare oltre alla malattia anche la sanzione sociale. Il tema- continua la nota- sarà così ripreso durante l’evento nella testimonianza diretta di una madre e sua figlia, Roberta Bugarini e Alice Carnevali che affronteranno il delicato equilibrio nei rapporti familiari e presenteranno il progetto fotografico che Alice, laureata allo IED di Roma, ha condotto nel centro dedicato ai distrubi alimentari Villa Miralago a Varese. Proprio in questa struttura Alice era stata accolta 2 anni fa come paziente. “Tornare in quei luoghi, fotografare le stanze, ritrarre le persone affette da anoressia, bulimia e obesità è stata un’esperienza molto toccante, che ho potuto affrontare anche grazie allo scudo della macchina fotografica, che ha messo tra me e il mio vissuto un filtro, che mi permette di leggere la realtà con una sensibilità diversa e una consapevolezza nuova che mi aiuta a non ricaderci.” Così Alice Carnevali, oggi realizzata nel suo lavoro di grafica e fotografa presso una Web Agency di Fabriano racconta il progetto fotografico che presenterà il 2 dicembre, visibile anche sulla sua pagina instagram. L’arte come mezzo di espressione sano, dove incalare una sensibilità oltre il comune, è il luogo dove si incontrano queste due donne Nora De Giacomo e Alice Carnevali pronte oggi a condividere la loro esperienza attraverso le loro opere. In questo dibattito non saranno sole li accompagneranno anche Mara Ridolfi, docente di Scienze Umane al liceo Stelluti che interverrà sui disagi giovanili e sulla risposta dell’amore e Stefano Ambrosini appassionato di scrittura e docente di Italiano presso l’Istituto Morea Vivarelli che presenterà l’opera di Nora De Giacomo da un punto di vista letterario. Preziosa anche la presenza di Mauro Allegrini che leggerà alcuni tratti significativi del romanzo interpretandoli con le sue capacità attoriali. Un dibattito ampio, ricco di emozioni ed arte, moderato da Gigliola Marinelli di Radio Gold, che insieme al Lions Club di Fabriano invitano a seguire il 2 dicembre dalle 18.00 presso il Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano».