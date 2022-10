Il Panzini apre le sue porte: showcooking e chef stellati per le olimpiadi delle scuole alberghiere

L'Istituto di istruzione superiore Alfredo Panzini di Senigallia apre le sue porte alla Città e agli appassionati di cucina, enogastronomia e turismo, per la settimana di Grandi Eventi in occasione della 35ma Conferenza annuale dell'AEH l'Associazione Europea che riunisce le Scuole Alberghiere dal 17 al 22 ottobre, ospiterà non solo le "Olimpiadi" in cui gareggeranno gli studenti da tutta Europa, ma sarà teatro di Open, il Forum dell’innovazione, della biodiversità e della ripartenza.

Show e conferenze per tutti

Il Forum è allestito presso il Palazzetto dello Sport dell’Istituto Panzini dall’azienda Cancelloni Food service Spa e sotto la regia della testata di riferimento di settore, Italia a Tavola, diretta da Alberto Lupini. Dal 17 al 20 ottobre, ospiterà eventi formativi con chef stellati: in tutto 22 stelle Michelin, tra cui gli ambasciatori del territorio, Moreno Cedroni della Madonnina del Pescatore e Mario Uliassi. In conferenze e tavole rotonde opinion leader di settore si confronteranno su temi di attualità, proprio partendo dalla biodiversità. Venerdì 21 ottobre la PSB Consulting - ente di formazione accreditato - modererà la giornata interamente dedicata al mondo della scuola e ai temi caldi che ne guidano il Futuro favorendo un dialogo di approfondimento con le più alte cariche del Ministero dell'Istruzione ospiti nell’occasione per Parlare di "FUTURA, transizione digitale e gemellaggi Europei".

Le istituzioni e la robotica: guardare al futuro

Venerdì 21 ottobre il programma continua con protagoniste alcune delle più alte cariche del ministero dell’Istruzione con formatori ed esperti di chiara fama. Tra le altre prendendo spunto dalle recenti linee guida ministeriali su Scuola Futura 4.0 transizione digitale e gemellaggi europei, si dimostreranno le potenzialità di sviluppo nel campo degli arredi funzionali e della robotica applicata al mondo dell’educazione e saranno formati Dirigenti scolastici, Dsga, docenti e studenti sulle nuove linee di finanziamento Europee a queste dedicate. Modera la PSB Consulting. Presso il Panzini Biodiversity Garden, la Pagoda, si terranno incontri e tavole rotonde sui temi legati alla biodiversità e alla valorizzazione dei prodotti del territorio con diverse associazioni di categoria (Cna, Confartigianato) e Università Politecnica delle Marche.

Gli eventi sono aperti a tutti e l'entrata è gratuita. Sul sito https://www.open-marche-aeht.it/ l'elenco degli appuntamenti con la possibilità di riservare un posto.