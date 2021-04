"Palombina mon amour", iscrizioni per tre laboratori di innovazione digitale

Dal 28 aprile fino al 4 giugno il progetto Palombina Mon Amour accende i riflettori sulla conoscenza del territorio, grazie l laboratorio ‘Palombina 2.0 Alla scoperta del territorio tra tradizione e realtà aumentata’. In collaborazione Talent e Les Friches, si avvierà un percorso esplorativo urbano digitale. Tramite i luoghi simbolo e le voci popolari si animeranno dei pannelli che attraverso il Qr Code restituiranno una narrazione con brevi stralci di storia, tour virtuali, pensieri o fotografie a 360 gradi. Il parco Aldo Moro, lo stabilimento balneare Cori, le zone di confine lungo la spiaggia e la via Flaminia sono alcuni dei luoghi scelti per restituire un’identità collettiva a Palombina, superando i confini tra Palombina Vecchia (a Falconara) e Palombina Nuova (ad Ancona). Con i laboratori del progetto Palombina Mon Amour, il digitale e l’arte saranno gli strumenti utilizzati per conoscere il territorio che si abita, raccontare le diverse anime che i Comuni di Ancona e Falconara amministrano in spazi attigui e far conoscere storie che si tramandano.

Le iscrizioni sono ancora aperte anche per i laboratori di orientamento, formazione e soft skill. Sono previsti due incontri sulle funzionalità di xls e la costruzione dell’agenda personale a cura di Jepa. Inoltre sono ancora aperte le iscrizioni a tre incontri tematici a giugno su ‘I giovani e l’Europa’ a cura di Communia, con la presentazione delle opportunità di studio e lavoro finanziate dall’Unione europea. Infine è possibile iscriversi al ciclo di incontri “Orienta-mente” a cura di Communia, dedicati alla comunicazione efficace e alla gestione delle emozioni nelle relazioni e nel lavoro in partenza a maggio.

"Palombina mon amour" è un ciclo di laboratori rivolti ai giovani dai 16 ai 30 anni di Ancona e Falconara. L’impresa sociale Polo9 ha predisposto una serie di incontri gratuiti, per ora virtuali, che offriranno ai ragazzi un orientamento alla scelta del futuro (in Italia e in Europa) a partire dalle proprie skills, permetteranno loro di acquisire competenze digitali e conoscenza di sé, per poi arrivare alla costruzione dell’identità collettiva di Palombina Vecchia e Palombina Nuova, quartieri divisi da confini comunali ma parte di un’unica comunità. Il progetto è stato finanziato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale) e della Regione Marche (Politiche giovanili e Sport) ed è sostenuto dai Comuni di Ancona e Falconara. I laboratori saranno a cura dell’associazione Jepa, TAlent srl, Associazione Communia, Officina KORU, Associazione culturale Les Friches.

Informazioni e iscrizioni

https://www.polo9.org/progetti-2/palombina-mon-amour/

Telefono: 370 1244534

palombinamonamour@polo9.org