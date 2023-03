Studenti in visita a Palazzo Leopardi: il prof è il presidente del consiglio regionale

ANCONA - L’Aula del Consiglio regionale ha aperto le porte agli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Giuseppe Celli di Cagli. Gli alunni della classe V A dell’indirizzo tecnico-economico, accompagnati dalla professoressa Francesca Pedini, hanno visitato l’emiciclo di Palazzo Leopardi, dove hanno incontrato il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e il consigliere regionale Giacomo Rossi.

“L’idea che vogliamo trasmettervi con queste esperienze formative – ha spiegato il Presidente – è quella di dimostrare la vitalità e l’importanza delle istituzioni e del principio di rappresentanza. La difesa della Costituzione e della democrazia, presente, costante e consolidata, può essere dimostrata da ognuno di noi con la propria sensibilità e consapevolezza”. Sulla necessità di far conoscere ai giovani gli organismi regionali e quanto incidono sulla vita quotidiana dei cittadini si è soffermato anche il consigliere Rossi, che ha invitato gli studenti “a riscoprire la politica e la possibilità di diventare, come è accaduto a me, rappresentanti del vostro territorio”. Nel corso della visita il Segretario generale dell’Assemblea legislativa ha descritto le funzioni e le prerogative del Consiglio, l’iter delle leggi, gli organismi consiliari e le procedure che regolano in lavori dell’Aula. Al termine dell’incontro è stata donata agli alunni la pubblicazione “Conoscere il Consiglio”.