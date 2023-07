Nuova mensa per la scuola della frazione, approvata la variante

CANDIA - La giunta ha approvato la variante parziale al Piano regolatore, necessaria per la realizzazione di una nuova mensa a servizio della Scuola primaria Ungaretti di Candia .

“ Tramite questa variante parziale al Piano regolatore – spiega l'assessore all'Urbanistica Angelo Eliantonio – doteremo i cittadini di Candia e gli alunni della primaria Ungaretti di un nuovo servizio molto importante per la comunità”. La variante non incide sugli standard pubblici del Prg.

“ Questo importante progetto – spiega l'assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli – prevede la realizzazione di una nuova mensa per un numero di commensali pari a 100 alunni con conseguente estensione del tempo pieno scolastico”. “Gli spazi individuati – precisa Eliantonio – sono: c ucina, dispensa, anticucina e locale per lavaggio delle stoviglie, spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto e altri spazi funzionali per la pulizia”. Il progetto ha un valore di 425 mila euro, di cui 270 mila PNRR.

...