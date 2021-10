Centenario traslazione del Milite Ignoto, celebrazioni a scuola per la ricorrenza

In occasione del Centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria (1921-2021), gli Studenti Rappresentanti d’Istituto e le Consulta Provinciale degli Studenti degli Istituti secondari di II grado delle Marche, hanno organizzato una serie di incontri a carattere socio-storico culturale, su base provinciale, e con la collaborazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, e con la partecipazione di esperti storici per condividere occasioni di approfondimento storico sul tema e riflessioni socio-culturali su uno dei simboli dell’Unità Nazionale. «Cento anni fa le spoglie di un soldato senza nome diventarono il simbolo per celebrare il sacrificio e l'eroismo di tutti i Caduti che hanno fatto dono di sè per l'Italia nella Grande Guerra- scrive in una nota il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Marco Ugo Filisetti- Quel Soldato sconosciuto voluto come "di nessuno" e divenuto "di tutti" è oggi parte di quella coscienza civile nazionale che lo riconosce quale simbolo di appartenenza alla Comunità italiana, alta ed eroica espressione della nostra millenaria civiltà. Significativa la motivazione della medaglia d’oro al Valor Militare concessa “…… CADDE COMBATTENDO SENZ'ALTRO PREMIO SPERARE CHE LA VITTORIA E LA GRANDEZZA DELLA PATRIA” (R. D. 1° novembre 1921). Alla presenza di Autorità civili e militari, gli Studenti, nell’esercizio dell’autocoscienza promosso dalla Scuola, che si interroga a partire dalla propria identità dalla propria Storia per orientarsi “scoprendo da dove vengo per sapere dove andare” , saranno protagonisti di contributi multidimensionali che integrano l’iconografia, la storia, la memoria e l’espressione artistica del contesto sociale dell’epoca»

Gli incontri si svolgeranno con il seguente calendario:

7 ottobre 2021 ore 9,30 – ASCOLI PICENO Palazzo dell’Arengo - Sala della Vittoria

8 ottobre 2021 ore 9,30 - ANCONA Aula Magna IIS Savoia Benincasa

14 ottobre 2021 ore 9,30 – PESARO Villa Caprile IIS CECCHI

22 ottobre 2021 ore 9,30 – MACERATA Aula Magna ITE A. Gentili