Pranzo a basso impatto ambientale, le mense scolastiche aderiscono alla Green Food Week

ANCONA - Il Comune di Ancona ha aderito alla Green Food Week, iniziativa che- associata all'iniziativa “Mi illumino di meno”- vuole contribuire alla promozione di sani stili di vita. Dal 5 al 9 febbraio le mense scolastiche, unitamente a quelle universitarie e aziendali, presenteranno piatti a minore impatto ambientale, vale a dire alimenti biologici locali che richiedono poche risorse idriche e poca energia e fanno bene alla terra. La giornata clou sarà l'8 febbraio: in tale data il MENU' proposto dalle mense scolastiche del Comune di Ancona consisterà in risotto con zucca gialla biologica di filiera corta, crostini di pane integrale biologico di filiera corta con hummus di ceci biologici, finocchi biologici di filiera corta e frutta biologica.

“La Green Food Week- spiega l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli- non vuole essere solo una occasione di modifica del menù con piatti più sostenibili ma mira a costituire una comunità di persone, enti e Comuni che vogliono condividere conoscenze, diffondere il significato di “cibo amico del pianeta” e fare qualcosa di concreto per ridurre l''impatto ambientale. Si può iniziare da un gesto semplice e bello come quello del “mangiare insieme” nelle mense anche dei più piccoli, con questa consapevolezza".