Mensa scolastica e trasporto gratis per famiglie in difficoltà: il pacchetto aiuti del Comune

L'Amministrazione Comunale ha deliberato una serie di interventi a sostegno degli studenti di Corinaldo. Questi provvedimenti vogliono offrire un supporto alle famiglie corinaldesi che, oltre alle perduranti criticità dovute alla pandemia di Covid-19, si trovano ora a fronteggiare le difficoltà dovute alla sopraggiunta crisi dei prezzi dell'energia. La prima delle misure riguarda il servizio di refezione scolastica che sarà gratuito per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, per il periodo settembre-dicembre 2022; va comunque compilata e inoltrata al Comune la regolare domanda per il servizio scolastico.

La seconda misura riguarda il servizio di trasporto scolastico urbano che sarà gratuito per l'intero Anno Scolastico 2022-2023. Le quote di contribuzione saranno corrisposte direttamente alla società appaltatrice del servizio, oppure direttamente alle famiglie nel caso in cui la quota sia già stata versata. Il terzo intervento è relativo al trasporto pubblico extraurbano (TPL). Gli studenti e i lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento i mezzi pubblici per motivi di studio e lavoro, potranno usufruire delle seguenti agevolazioni del servizio per il periodo settembre 2022-agosto 2023:

- per studenti e lavoratori dipendenti con ISEE fino a 13.000 € il trasporto sarà gratuito (grazie al contributo del 50% da parte della Regione e il restante 50 % da parte del Comune);

- per studenti e lavoratori dipendenti con ISEE compreso tra 13.000 € e 20.000 € il trasporto avrà uno sconto del 50 % (grazie al contributo da parte del Comune);

- per studenti e lavoratori dipendenti con ISEE superiore a 20.000 € (senza necessità di presentazione di documentazione ISEE) il trasporto avrà uno sconto del 10% ( grazie al contributo da parte del Comune).

Si raccomanda coloro che rientrassero nelle agevolazioni ISEE di presentare la domanda di agevolazione regionale presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, come di consueto. Sarà possibile fare le iscrizioni e sottoscrivere gli abbonamenti a partire da venerdì 9 settembre 2022. Si specifica che l'abbonamento può essere richiesto e ritirato presso gli sportelli autorizzati (Ufficio IAT aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 - dalle 15,30 alle 19.00. tel. 071 7978636). Per le famiglie e gli utenti che avessero già effettuato il pagamento dei servizi comunali sopra citati, il costo sarà rimborsato previa presentazione del versamento presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Corinaldo.