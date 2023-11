A scuola di carrozzeria: i meccanici salgono in cattedra

SENIGALLIA - Attrattività e formazione sono infatti i cardini che hanno ispirato il progetto di “scuola di carrozzeria” che CNA Autoriparazione ha costruito con l’IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia. L’obiettivo della iniziativa e della convenzione triennale con l’IIS è, appunto, di integrare la formazione scolastica dei ragazzi con le nozioni di autocarrozzeria, allo scopo di far approcciare gli studenti ad un mestiere che coniuga il “saper fare” artigiano con la tecnologia avanzata che oggi si impiega.

L’intento è di far conoscere agli studenti le varie fasi lavorative e le modalità operative, suscitandone l’interesse, e spiegare che il “carrozziere” è oggi un mestiere che impiega tecnologie avanzate che richiedono competenze in continuo aggiornamento. La carrozzeria non è più da tempo il luogo sporco e insalubre che alberga nell’immaginario collettivo ma è un luogo di lavoro pulito, organizzato, tecnologicamente evoluto. La salubrità dell’ambiente e l’igiene e sicurezza dei lavoratori sono al primo posto.

La collaborazione è partita dallo scorso anno scolastico con un progetto pilota, purtroppo fortemente condizionato dai danni che l’alluvione ha provocato nel plesso scolastico. Nell’anno scolastico 2023/24 il progetto si è notevolmente rafforzato ed ha avuto inizio alla fine di ottobre.

Cinque classi coinvolte, due III, una IV, due V, per complessive 123 ore di formazione (solo 40 ore lo scorso anno) suddivise in 49 lezioni. Le lezioni, iniziate nelle scorse settimane, hanno un taglio più pratico che teorico, utilizzando le attrezzature ed i materiali presenti nel laboratorio scolastico e con visite guidate nelle imprese di autocarrozzeria.