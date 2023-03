Un paesaggio fantastico accoglierà i piccoli alunni: il murale realizzato dagli studenti del Mannucci

ANCONA - Un paesaggio fantastico per accogliere i piccoli utenti dello spazio scolastico di via Redipuglia. Sarà questo il tema dei due pannelli decorativi, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Mannucci di Ancona che andranno ad abbellire l'atrio dell'istituto che accoglie oltre 160 bambini.

Gli studenti della classe IIIA Arti figurative dell'Istituto, accompagnati dal Preside Luca Serafini e dal professor Nicola Farina, hanno presentato questa mattina l'insieme dei loro lavori in sala Giunta ed esibito quello prescelto, creato dalla studentessa Martina Baiano. . Esso consta di due opere che saranno realizzate su due pannelli di grandi dimensioni con colori acrilici. Il progetto è stato promosso dall'Assessorato alle Politiche Educative che nell'ambito di una consolidata collaborazione con l'Istituto Mannucci, intendeva realizzare un progetto di decoro urbano per la struttura comunale di via Redipuglia 35 che ospita circa 120 bambini dei Nidi d'Infanzia e 28 utenti del Servizio tempo per le Famiglie (fascia di età 3-36 mesi), nonché 2 sezioni di scuola infanzia (30 bambini da 3-5 anni) ed un Centro Ricreativo per ragazzi da 6-14 anni.

Il progetto si colloca nell'iniziativa "Io decoro Ancona...e tu?” promossa da diversi anni e vede il coinvolgimento della classe IIIA e la supervisione del prof. Nicola Farina per la realizzazione di pannelli decorati con tematiche adatte ai bambini che andranno a costituire un murale da collocare nell'atrio del plesso scolastico-educativo. Con la realizzazione dell'opera si intende restituire il decoro alla struttura pubblica che attualmente si presenta poco accogliente e che sarà sicuramente valorizzata con la creatività degli studenti.