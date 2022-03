Il campione paralimpico Marcantognini incontra gli studenti

FALCONARA - Il campione paralimpico Lorenzo Marcantognini è stato ospite dell’Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio di Falconara Marittima. L’appuntamento, promosso dalla dirigente Scolastica Rosa Martino e organizzato dalla professoressa Claudia Mosaici con la collaborazione del CIP Regionale Marche, ha visto coinvolti gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “ M.Montessori” e si è svolto presso il Palazzetto dello Sport “LIUTI” gentilmente messo a disposizione dal Comune di Falconara. Il Sindaco, Stefania Signorini, nel suo saluto ha riaffermato i forti legami che uniscono il territorio falconarese alle realtà sportive olimpiche e paralimpiche.

Il Presidente del CONI Marche Fabio Luna ha evidenziato l’ottimo livello dello sport marchigiano Olimpico e Paralimpico, ricordando ai ragazzi che i nostri attuali “testimonial” Legnante e Tamberi hanno iniziato il loro percorso sportivo proprio nello sport scolastico. Il Consigliere Nazionale del CIP, il falconareseTarcisio Pacetti, ha presentato l’atleta Lorenzo Marcantognini , il più giovane tra gli atleti paralimpici marchigiani (fanese, classe 2002) che vanta titoli mondiali e nazionali ( 400 metri T63 per monoamputazione sopra al ginocchio) e attaccante della Nazionale Calcio Amputati, attualmente in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (Polizia Penitenziaria). Protagonisti anche gli studenti della “M.Montessori” che hanno interagito con Lorenzo diventato subito per tutti “ Lollo” particolare interesse è stato riservato al suo ausilio tecnico per praticare l’atletica leggera e non sono mancate le domande inerenti la sua storia, le modalità di allenamento e le prospettive future sia sportive che personali.