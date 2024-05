Il "Savoia" brilla ai Campionati Nazionali di Matematica: Francesco Pieroni è medaglia di bronzo

Il Liceo Scientifico Savoia brilla ai Campionati di Matematica che si sono svolti lo scorso 5 maggio a Cesenatico. La squadra dei “Pirati” dell’istituto dorico si è classificata al primo posto a livello regionale, ed il giovanissimo talento del liceo Francesco Pieroni ha conquistato il podio nazionale mettendosi al collo la medaglia di bronzo. Un premio e un riconoscimento con menzione speciale, testimonianza della passione per la matematica unita al talento.

I campionati

Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici elementari rivolte ai ragazzi delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado). I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule. In Italia, le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione. Le Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più antica e seguita gara di matematica a livello nazionale. Al 2017, circa 1500 scuole italiane aderiscono al Progetto Olimpiadi della Matematica, per un totale di circa 200.000 studenti partecipanti alla prima fase della gara.

I successi

“Passione matematica” è il progetto che ormai da alcuni anni l'Istituto Savoia Benincasa promuove, sviluppando negli studenti altissime competenze, sotto ha guida del professore Marco Lillini e Edoardo Siniscalco. Nel mese di dicembre si è svolta la fase di Istituto dei Giochi di Archimede, a cui hanno partecipato 130.000 studenti da tutta Italia, che ha visto classificarsi primo tra gli studenti del biennio la giovane promessa Francesco Pieroni, classe 2GSA, totalizzando il massimo del punteggio con la risoluzione corretta di tutti i quesiti proposti. Il talentuoso studente ha gareggiato brillantemente anche nella fase distrettuale individuale dei Giochi Matematici presso l’ITIS “Volterra” di Ancona, classificandosi in seconda posizione e guadagnando così l’accesso (riservato solo ai primi due classificati) alla gara finale nazionale di Cesenatico. In quest’ultima gara ha svolto 4 problemi dei 6 proposti ed è stato premiato con la medaglia di bronzo classificandosi di fatto tra i primi 10 studenti del biennio e tra i migliori 150 studenti di tutta Italia.

Grande soddisfazione anche per la squadra dei Pirati, composta dal capitano Alessandro Cajozzo (5Ds), dal consegnatore Nicola Ciarrocchi (5Bs) e da Giacomo Menditto (5Cs), Valerio Paolucci Bedini (5Cs), Giulio Paolucci Bedini (3Ds), Agnese Storchi (2BS) e Francesco Pieroni (2Gsa). I Pirati hanno brillantemente rappresentato l’Istituto risolvendo correttamente complessi quesiti di Algebra, Geometria, Teoria dei Numeri e Calcolo Combinatorio e aggiudicandosi la coppa della prima posizione nella gara distrettuale tra dodici squadre provenienti da scuole marchigiane e abruzzesi, che si è svolta nel mese di marzo 2024 nella nuova location dell’ITIS “Volterra” di Ancona, ottenendo l’accesso alla fase finale nazionale di Cesenatico, in cui hanno affrontato a testa alta una gara molto difficile e combattuta, hanno svolto 8 problemi su 16.