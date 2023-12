Il Galilei spegne le sue prime 50 candeline. Alle Muse la storia del liceo che nessuno aveva visto arrivare

ANCONA - È un Natale speciale quello per il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona. Il liceo intitolato al celebre fisico compie infatti 50 anni. Mezzo secolo di vita per l’istituto che nacque nel 1973 come ‘secondo liceo’ della città, a seguito dell’aumento della popolazione scolastica dello storico Liceo “Savoia”.

Una storia di eccellenza e di rapida crescita, quella del liceo nato in un caseggiato nel quartiere Piano San Lazzaro e trasferitosi poi negli anni ‘80 in Via Salvador Allende Gossens, che verrà raccontata al Teatro delle Muse lunedì 18 dicembre, a partire dalle 20:30. Un evento aperto alla città per festeggiare l’importante traguardo. “Oggi il Liceo ‘Galilei’ è una scuola all’avanguardia – commenta la Dirigente Scolastica, Alessandra Rucci - con laboratori scientifici, informatici e di robotica. Per festeggiare i suoi 50 anni di vita abbiamo inaugurato due nuovi corsi di studio: la sezione Cambridge International, affiliata all’Università di Cambridge, e la sezione Artificial Intelligence & Data Analysis, supervisionata da un board scientifico costituito da esponenti di tutte le università marchigiane”.

L’evento spettacolo, patrocinato dal Comune di Ancona, sarà una grande festa con studenti e docenti che hanno vissuto e vivono tuttora le aule liceali. Una ricca scaletta che culminerà con la messa in scena dello spettacolo realizzalo dal Laboratorio Teatrale degli studenti del ‘Galilei’. Per l’occasione sono state realizzate delle t-shirt ricordo, che verranno vendute dagli studenti. Il ricavato della vendita sarà destinato all’acquisto di libri e attrezzature per il liceo, pronto a spegnere le sue prime 50 candeline.