Un video sulla sostenibilità, primo premio alla "generazione green" del liceo Cambi

FALCONARA - La nuova generazione green del Liceo Scientifico “L. Cambi” si aggiudica il primo premio del video contest, indetto da Ata Rifiuti - Regione Marche, per una cifra di 1.000 euro con la realizzazione di un video in nome della sostenibilità e delle buone pratiche ecologiche. La Dirigente scolastica, prof.ssa Stefania Signorini: “Le pratiche virtuose, per ridurre gli effetti sul cambiamento climatico, possono declinarsi in gesti concreti, che hanno il potere di dimostrare come ogni azione, volta alla tutela e al rispetto del labile equilibrio naturale, sia non solo importante ma anche contagiosa fra i pari”.

“Cosa possiamo fare ogni giorno per ridurre il nostro impatto sul pianeta?” All’interrogativo del concorso a premi, intitolato “GGI”, acronimo di Giovani Green Influencer, la classe II D ha risposto impugnando gli attrezzi di Cerere e piantando un melo nel giardino della scuola. Gli studenti hanno poi deciso di provvedere alla pulizia del parcheggio e del parco pubblico adiacente ai cancelli dell’istituto. “I Latini sapevano bene come il verbo “col?re” indicasse tanto il prendersi cura della terra e delle piante quanto l’onorare ciò che è sacro con riguardo” sottolinea la prof.ssa Ruffini e per tale ragione gli studenti hanno deciso di destinare il premio vinto alla piantumazione di nuovi arbusti e alberi da frutto nel giardino del liceo: paradigma di rispetto verso la natura e di ciò che è più vulnerabile, ossia il precario equilibrio ambientale.