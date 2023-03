Da Falconara in Australia e ritorno: l'esperienza di 24 alunni tra Melbourne e Sidney

FALCONARA - Si è appena conclusa la straordinaria esperienza di 24 alunne ed alunni delle classi seconde del Liceo Cambi in Australia accompagnate dalle professoresse Lorena Martinangeli e Valeria Gallerani. Gli studenti sono stati ospiti per una settimana in famiglia al Regional Catholic College di Melbourne nello stato Victoria ed hanno vissuto in famiglia, e a scuola, l’esperienza della vita australiana dei loro compagni provando lezioni di musica, arte grafica aborigena, storia del paese e il tipico football australiano AFL. Inoltre sono stati accompagnati al nuovissimo museo LUME per un’esperienza interattiva sull’arte impressionista. Nella seconda settimana hanno poi proseguito la loro esperienza a Cairns nel Queensland con immersioni guidate alla Barriera corallina più bella al mondo e nella foresta pluviale alla scoperta di fauna e flora tropicale. Lo scambio si è concluso a Sydney con visita alla iconica Opera House. Lo scambio ha ancora una volta dimostrato la sua valenza formativa ed educativa stimolando curiosità intellettuali e di vita, aprendo nuovi orizzonti e favorendo processi di autonomia, controllo e rispetto, senza contare la pratica linguistica quotidiana della lingua inglese dimostrando già a 15 anni un’ottima competenza comunicativa e relazionale con i loro ospiti australiani e in diverse situazioni.

La dirigente Stefania Signorini: «Sono davvero contenta per quest'esperienza vissuta dai nostri studenti. Gli scambi con paesi europei ed anche extraeuropei sono un fiore all'occhiello del nostro Istituto. I nostri studenti del Cambi sono stati ospiti di un Liceo di Washington in autunno mentre i ragazzi del Serrani sono appena rientrati da Brighton Queste esperienze non solo accrescono le loro competenze linguistiche, ma ampliano anche i loro orizzonti culturali e scolastici».