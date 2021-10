Libri scolastici gratis, requisiti e come fare domanda

La Regione Marche ha definito le procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 per le scuole secondarie di 1° e 2° grado. E’ ammesso al beneficio il genitore, o chi rappresenta il minore, in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel territorio del Comune di Ancona;

ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,94.

Le domande e la relativa modulistica dovranno pervenire dal 25 ottobre al 15 novembre 2021 solo ed esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it dalle ore 8,00 del 25 ottobre alle ore 13,00 del 15 novembre 2021; spedita in busta chiusa con posta raccomandata a/r con scritto “BANDO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22” al Comune di Ancona – Piazza XXIV Maggio 1- 60123 Ancona entro il 15 novembre 2021; Nella domanda va scritta la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 e vanno allegati:

copia scontrini fiscali o altra documentazione della spesa solo ed esclusivamente sostenuta per l’acquisto dei libri;

copia attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2021);

fotocopia del documento identità valido del richiedente.

Per maggiori approfondimenti relativi alla domanda è possibile consultare il sito del Comune di Ancona https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/contributo-libri-di-testo-a-s-2021-2022/

Per maggiori informazioni contattare i numeri 071 222 5006/5071 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nelle giornate di lunedì/mercoledì/venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nelle giornate di martedì/giovedì.