Libri di testo gratuiti ad Ancona, chi ne ha diritto e come presentare la domanda

ANCONA - La Regione Marche ha definito le procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico per le scuole secondarie di 1° e 2° grado.E’ ammesso al beneficio il genitore (o chi rappresenta il minore) e gli studenti maggiorenni (che possono compilare la domanda) in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza nel territorio del Comune di Ancona;

• ISEE in corso di validità non superiore a 10.632,94 euro

Le domande e la relativa modulistica dovranno pervenire dalle ore 8,00 del 10 ottobre alle ore 14,00 del 2 novembre 202 solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica al seguente indirizzo: dirittoallostudio@comune.ancona.it

Nell’oggetto va inserita la seguente dicitura “Libri di Testo a.s. 2022/2023 con il nome dello studente”

Nella domanda va scritta la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 e vanno allegati:

A) copia scontrini fiscali o altra documentazione della spesa solo ed esclusivamente sostenuta per l’acquisto dei libri;

B) copia attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2022);

C) fotocopia del documento identità valido del richiedente.

Allo scopo di dare conferma della corretta ricezione delle domande pervenute si comunica che verrà inviata apposita risposta solo ed esclusivamente ad ogni mail ricevuta dal sistema. Non verranno accettate domande pervenute oltre le ore 14,00 del 2 novembre 2022.

Le eventuali integrazioni richieste per le domande incomplete dovranno pervenire sempre tramite la mail dirittoallostudio@comune.ancona.it entro le ore 14,00 del 2 novembre 2022, pena il rigetto dell’istanza.

Si informa che se lo stanziamento per il contributo non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, la Regione può provvedere all’abbassamento della soglia ISEE degli aventi diritto oppure a diminuire la quota del rimborso pro-capite.

La domanda in formato editabile va compilata in formato elettronico e non stampata per una corretta comprensione dei dati inseriti.

Per maggiori informazioni contattare i numeri 071 222 5006/5071 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nelle giornate di lunedì/mercoledì/venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nelle giornate di martedì/giovedì.