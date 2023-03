First Lego League: al team del Meucci il premio “Stella Nascente”

ANCONA - Dopo la qualifica regionale e il premio “Core Values” conquistati a Fermo il 21 gennaio un’altra grande soddisfazione per il team “Meucci Fleet” alle finali nazionali del concorso di Scienza e Robotica che si sono tenute a Piacenza dal 10 al 12 marzo.

In rappresentanza della regione Marche insieme alla squadra “Savoia_02” dell’IIS Savoia Benincasa, il gruppo era composto dagli alunni Michele Stanescu, Pietro Di Palmo, Brando Severini, Mattia Ottavianelli, Enrico Maria Guercio, Lapo Cremonesi e capitanato dai proff. Marco Anselmi e Christian Staffolani. A loro il premio “Stella Nascente”, attribuito alla squadra esordiente che ha avuto un miglior piazzamento ed ha dimostrato maggiori possibilità di evoluzione. Una tre giorni intensa in cui i 28 team provenienti da tutta Italia si sono sfidati sul tema della robotica innovativa costruita con i mattoncini Lego, dopo un’intera stagione di qualificazioni in tutta Italia e ben 200 squadre coinvolte.