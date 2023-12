Gli studenti del "Laeng-Meucci" di Osimo protagonisti al Corto Dorico Film Fest

OSIMO - Al ridotto del Teatro delle Muse di Ancona gli studenti del Laeng hanno presentato il corto cinematografico dal titolo “Sotto la superficie” interamente da loro ideato, girato e post-prodotto con l’ausilio degli esperti dell’Accademia56 centro di formazione in arti sceniche. Questo è stato possibile grazie al superamento da parte dell’IIS Laeng-Meucci del bando Cinema e Immagini per la scuola 2022 promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto ha avuto avvio nell’anno scolastico 2022-2023 con lezioni iniziali di alfabetizzazione all’arte scenica, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. E’ poi seguita la fase creativa e di realizzazione del prodotto nella quale i ragazzi hanno avuto modo di esprimere loro stessi e trasformare idee, pensieri, sensazioni in una originale sceneggiatura ambientata nelle grotte del Comune di Osimo. Ogni studente ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione del cortometraggio: chi aiuto regista, chi microfonista, chi addetto al make-up, chi attore, mostrando interesse, motivazione e determinazione a riprese e post produzione.

Una grande soddisfazione per gli studenti vedere proiettato il proprio cortometraggio nella suggestiva cornice del Corto Dorico Film Fest. Permettere agli studenti di sviluppare il proprio pensiero creativo e di esprimersi attraverso ogni forma d’arte è un’occasione preziosa per promuoverne la personalità, l'attitudine alla scoperta, l'apprendimento, la curiosità e la strada a soluzioni originali. Il nuovo corso Servizi Culturali e dello Spettacolo offrirà agli studenti queste e molte altre occasioni di formazione, attraverso la sperimentazione di nuove ed originali attività, che andranno ad ampliare l’offerta formativa dell’IIS Laeng Meucci e ad accrescere il ruolo attivo degli studenti e un loro futuro inserimento nel mondo del lavoro in maniera altamente qualificata. Per conoscere i dettagli del nuovo corso e degli altri indirizzi offerti dalle sedi di Osimo e di Castelfidardo dell’Istituto, è possibile partecipare agli open day che si terranno sabato 16 dicembre e domenica 14 gennaio dalle 15 alle 19.