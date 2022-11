Nidi d'infanzia e sezione primavera, riaperte le iscrizioni. età, obbligo vaccinale e modalità di domanda

ANCONA - Sono state riaperte le iscrizioni per l’anno educativo 2022-2023, al fine di aggiornare ed integrare la graduatoria definitiva per l’ammissione ai Nidi d’infanzia e Sezione Primavera comunali. L’ammissione ai servizi educativi comunali e la scelta dell’orario pomeridiano, dove previsto, sono subordinati alla verifica della disponibilità dei posti. La riapertura delle iscrizioni non obbliga le famiglie dei/delle bambini/e ancora inseriti/e in lista d’attesa a ripresentare una nuova domanda, salvo che abbiano modificato le proprie condizioni rispetto alla precedente domanda di iscrizione. Termine iscrizioni: 5 dicembre 2022

Come presentare le domande

1) esclusivamente on-line mediante la compilazione di un modulo, in formato digitale, accessibile tramite specifico link: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_NIDI_22_23

2) occorre contrassegnare con un segno di spunta – flag – tutti i campi d’interesse per il riconoscimento del giusto punteggio;

3) non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda;

4) vanno indicati i Nidi interessati in ordine di preferenza

L’elenco dei Nidi e della Sezione Primavera è consultabile al seguente link: https://www.comuneancona.it/servizi-per-linfanzia-comunali-0-3-anni-nidi-dinfanzia-sezione-primavera-spazio-per-adulti-e-bambini-insieme/

Eventuali errori od omissioni sostanziali non potranno essere sanati in sede di ricorso.

Per accedere alla compilazione delle domande on-line i richiedenti dovranno premunirsi di credenziali tramite autenticazione SPID

Dopo l’invio della domanda on-line, verrà automaticamente inviata all’indirizzo mail del dichiarante la notifica della domanda inoltrata, dove sarà possibile individuare il codice numerico attribuito al momento dell’iscrizione utile per la lettura delle graduatorie.

Scelta del servizio

– Nidi d’Infanzia: possono essere iscritti i/le bambini/e che abbiano 3 mesi al 1° novembre 2022 e non più di 30 mesi al 31 dicembre 2022.

– Sezione Primavera: possono essere iscritti i/le bambini/e che abbiano almeno 24 mesi e non più di 30 mesi al 31 dicembre 2022.

Calendario di apertura

I nidi d’infanzia e sezione primavera comunali sono aperti fino al 30 giugno 2023 (in attuazione del Calendario Scolastico Regionale) prevedendo la sospensione delle attività per le festività pasquali. I giorni di funzionamento sono dal lunedì al venerdì.

Orario

Al momento dell’ammissione la famiglia dovrà richiedere l’orario di frequenza in base agli orari di funzionamento dei nidi d’infanzia e sezione Primavera.

Alcuni nidi comunali offrono anche un servizio di prolungamento orario pomeridiano in base alle disponibilità dei posti.

La scelta dell’orario rimane valida per l’intero anno educativo. E’ possibile tuttavia richiedere il cambio di orario, salvo disponibilità di posti.

Da allegare

Occorre allegare alla domanda idonea documentazione nei seguenti casi:

per coloro che hanno la sede di lavoro operativa fuori dalla regione Marche o in un comune diverso da Ancona , occorre allegare un’ autocertificazione;

per il bambino per cui si presenta domanda riconosciuto diversamente abile, è necessario allegare almeno l’autocertificazione di inabilità grave (Legge 104/92);

per i genitori, di cui uno riconosciuto invalido o entrambi invalidi dal 74% al 100% o non in grado di svolgere autonomamente e permanentemente i propri compiti è necessario allegare almeno l’autocertificazione di inabilità grave (Legge 104/92);

per il genitore con un familiare convivente riconosciuto invalido dal 74% al 100% o non in grado di svolgere autonomamente e permanentemente i propri compiti della sua età è necessario allegare almeno l’autocertificazione di inabilità grave (Legge 104/92)

Se, a seguito di controlli da parte dell’Ufficio nidi d’infanzia, si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti.

Obbligo vaccinale

L’iscrizione e la frequenza dei nidi d’infanzia e sezione Primavera è condizionata all’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa L. 119/2017, vigente in materia di obbligo di vaccinazione. Al momento dell’ammissione viene richiesto la regolarità delle vaccinazioni e l’impegno a sottoporre il bambino alle vaccinazioni obbligatorie in base all’età.

L’Ente verifica direttamente l’idoneità alla frequenza presso l’Azienda ASUR di competenza, a seguito della chiusura delle iscrizioni, senza necessità che i genitori producano certificazioni alla segreteria nidi d’infanzia.

L’ammissione dei bambini al nido, anche se collocato in posizione utile in graduatoria, rimane pertanto subordinata all’assolvimento di questo obbligo.

Inserimento dei nuovi sicritti e rinunce

Gli inserimenti verranno effettuati in modo graduale a partire dal mese di gennaio.

L’eventuale rinuncia va comunicata con tempestività per consentire l’ammissione dei bambini in lista d’attesa e dovrà essere presentata a mezzo mail a: asilinido@comune.ancona.it con tempestività al fine di consentire l’inserimento di bambini/e in lista di attesa. La rinuncia al posto comporta l’automatica esclusione della graduatoria generale, come da art. 21 comma 3 del Regolamento Nidi d’Infanzia.

Contatti

Per chiarimenti di carattere amministrativo e sulla compilazione della domanda on-line è possibile rivolgersi all’indirizzo mail: asilinido@comune.ancona.it ed ai numeri indicati di seguito